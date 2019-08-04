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ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى يشرح أحكام الأضحية وآدابها في دليل المضحي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:56 ص
ألاضحية
ألاضحية
محمود ضاحي
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الطبعة الثانية من دليل المضحي، الذي يوضح أحكام وآداب الأضحية، ويجاوب على الأسئلة والاستفسارات الشائعة للمضحين.

حرص المركز في هذه الطبعة على أن تصل الأحكام والمعاني إلى المضحي بأسلوب ميسر يسهل على القارئ فهمه، وهو الأسلوب الذي يراعيه المركز في كل إصداراته إلى جمهور المسلمين في مصر والعالم.

يذكر أن مركز الأزهر العالمي يصدر العديد من الكتب والدراسات والإصدارات المرئية التي تعالج القضايا التي تهم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وذلك انطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية والقضاء على فوضى الإفتاء ونشر صحيح الدين الإسلامي.

لتحميل الدليل من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1-1esl_38Rgyq-BJ6KPTXhfMq4dbxmYED/view?fbclid=IwAR1ycF0C6Z545B5Nu0tvrmmE53GQ-Gu6c7KuyswnWBjxKAgA9Fw4sl76tAU

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