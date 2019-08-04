رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة متابعة تطوير برنامج بكالوريوس الطب

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتورة هدي مخلوف والدكتورة هبة عطية أعضاء لجنة متابعة تطوير برنامج بكالوريوس الطب الجديد، بحضور الدكتورة داليا حسين عبد العزيز، وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح رئيس الجامعة في بيان، الأحد، أن الزيارة تأتى في إطار متابعة الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل الذي تضمن أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي.



كان رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، أصدر قرارًا مؤخرًا بتعيين الدكتورة إكرام محمد الشبراوي وكيلًا لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من اليوم 1 أغسطس.



جدير بالذكر أن الدكتورة إكرام هي أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة والصناعات بكلية الطب، وعضو منظمة اليونسكو بباريس، وممثل لجمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وعضو بشبكة أخلاقيات البيولوجيا المتعلقة بقضايا المرأة بالمنطقة العربية.