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جامعة القاهرة: المرحلة الثالثة للمعاهد الخاصة.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:11 ص
تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية
شيرين عادل
قال الدكتور السيد خاطر، عميد كلية البحوث والدرسات الإحصائية بجامعة القاهرة، إن المراحل الأولى والثانية لها نصيب الأسد من الكليات، أما المرحلة الثالثة فيتبقى لها بعض الأماكن القليلة مقارنة بالمرحلتين السابقتين.

وكشف السيد خاطر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN اليوم، الأحد، أن الأغلبية في المرحلة الثالثة من التنسيق ستكون للمعاهد الخاصة، أو المتوسطة.

ووجه السيد خاطر النصيحة لطلبة الثانوية العامة مؤكدا أن مقياس النجاح ليس فقط الالتحاق بالجامعات وإنما يأتيك النجاح حيثما امتلكت من مقومات الالتحاق والتأهيل الجيد لفرصة عمل لسوق العمل.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.

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