مصر توقع 4 اتفاقيات بـ60 مليون دولار لدعم التعليم والصحة والمرافق

وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات لدعم عدد من المشروعات بقيمة 60 مليون دولار.



ووقع الاتفاقيات كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.



وأعلنت شيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الاتفاقيات التى تم توقيعها تتركز فى قطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة والمرافق فضلا عن دعم مناخ الاستثمار.



وقالت إن هناك علاقات قوية تربط بين الشعبين الأمريكى والمصرى منذ سنوات طويلة ولا سيما فى المجالات الاقتصادية بجانب دعم الشباب والمرأة.

