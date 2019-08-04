ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حدد الزفاف فى عيد الأضحى.. بلاغ يتهم أبا فى الشرقية بتزويج طفلته بعمر 13 سنة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:44 م
كلبش
كلبش
محمد الطحاوي
تلقي مسئول خط حماية الطفل بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم، الأحد، بلاغا يتهم فيه أبا بتحديد موعد زفاف ابنته الطفلة البالغة من العمر 13 سنة، وتحديد ثالث أيام عيد الأضحى موعدا للزفاف، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الحسينية، للتحقيق.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، يفيد بورود بلاغ من خط نجدة الطفل، بقيام أسرة الطفلة "ريهام. ع"، 13 سنة، بتحديد موعد زفافها ثالث أيام عيد الأضحى، بعد خطبتها من "إسلام. أ"، 25 سنة، مقيمين دائرة مركز الحسينية، وأن الفتاة قاصر.

وتم تحرير المحضر رقم 4299 لسنة 2019، إداري مركز الحسينية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت استدعاء والد الفتاة وعريسها للتحقيق معهما.

موضوعات متعلقة

أنجبت طفلا وعمرها 13 عاما.. أب يزوج ابنته القاصر مرتين عرفيا بالشرقية

جوزتها علشان أسترها.. شرقاوى يكشف تفاصيل زواج ابنته القاصر عرفيا مرتين والنيابة تحبسه

والدها محبوس وزوجها هارب.. مأساة قاصر أجبرت على الزواج مرتين وأنجبت طفلا

نيابة فاقوس تقرر إيداع الزوجة القاصر وطفلها بإحدى دور الرعاية

صورها أثناء العلاقة الزوجية.. مأساة أصغر أم فى مصر تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وعمرها 12 سنة

ضبط أحد أزواج طفلة الشرقية القاصر وحبسه 4 أيام.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حذرهم من إطلاق النار.. طفل يقدم مشهدا بطوليا في مذبحة تكساس

للخردل تاريخ غريب.. تعرف على فوائده في فقدان الوزن وعلاج الجيوب الأنفية وغيرهم الكثير

أثار ضجة بفيديو.. إيجوري عالق في مطار الدوحة ومغردون: انقذوا يوسف

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

فيلم جابر الأردني يدعي أحقية إسرائيل في فلسطين ويثير جدلا.. اعرف التفاصيل

تعرف على حالة الطقس خلال عيد الأضحى.. فيديو

بعد ساعات من حادث تكساس .. مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بـ أوهايو.. فيديو

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

حزن وفزع في إل باسو.. كل ماتريد معرفته عن باتريك كروسياس منفذ مذبحة تكساس

أضرار تناول الثوم.. صداع وعرق وإسهال

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

موجز التوك شو.. مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. أحمد موسى يبكي على الهواء

وكيل رامون دياز يفجر مفاجأة بشأن قرب توليه قيادة الزمالك.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

بريطانيون يسافرون للحج على الدراجات.. وأهالي المدينة يستقبلونهم بـ طلع البدر علينا

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة