حدد الزفاف فى عيد الأضحى.. بلاغ يتهم أبا فى الشرقية بتزويج طفلته بعمر 13 سنة

تلقي مسئول خط حماية الطفل بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم، الأحد، بلاغا يتهم فيه أبا بتحديد موعد زفاف ابنته الطفلة البالغة من العمر 13 سنة، وتحديد ثالث أيام عيد الأضحى موعدا للزفاف، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الحسينية، للتحقيق.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، يفيد بورود بلاغ من خط نجدة الطفل، بقيام أسرة الطفلة "ريهام. ع"، 13 سنة، بتحديد موعد زفافها ثالث أيام عيد الأضحى، بعد خطبتها من "إسلام. أ"، 25 سنة، مقيمين دائرة مركز الحسينية، وأن الفتاة قاصر.



وتم تحرير المحضر رقم 4299 لسنة 2019، إداري مركز الحسينية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت استدعاء والد الفتاة وعريسها للتحقيق معهما.