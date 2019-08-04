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حوادث

حملات أمنية مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:36 م
حملات ازالة
حملات ازالة
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل.

قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تأمين تنفيذ 39 حالة إزالة تعدى عبارة عن "صرف وإلقاء مخلفات بالمجارى المائية" بمديريات أمن (القليوبية ، المنوفية ، كفرالشيخ ، الغربية ) . 

وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 24 حالة إزالة تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة إدفو، وفى مديرية أمن الاقصر تم تأمين تنفيذ 36 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ 70 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن البحر الأحمر تم تأمين تنفيذ العديد من قراراتالإزالة لحالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة سمسطا . 

وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ 34 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة على الأراضى الزراعية ونهر النيل بدائرة مركز شرطة القوصية، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ 47 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن كفرالشيخ تم تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة . 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل .

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