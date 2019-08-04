هيئة جودة التعليم تدرب 1000 من القيادات التعليمية

تنظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولا"، برنامجا تدريبيا بعنوان "القيادة والتمكين في مجال ضمان جودة التعليم"، في الفترة من 3- 22 أغسطس 2019.



ويستهدف البرنامج تدريب وتمكين 1000 متدرب من مديري العموم والمراحل بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، إضافة إلى أقاليم الدلتا والقناة والصعيد، ومن بينهم مديرو العموم والمراحل في 27 مدرسة تجريبية والتي فازت في مسابقة "التعليم أولًا".



وتاتي هذه الدورة لأهمية الدور الاستراتيجي للقيادة في تطوير وإصلاح منظومة التعليم، وسعيا منها نحو تمكين القيادات في مجال ضمان جودة التعليم، ونشر ثقافة ما بعد الاعتماد، والاستفادة من التوجهات العالمية لتطوير التعليم في إطار خطة مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.



وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن الهيئة تسعي الي تمكين وتزويد القيادات التعليمية من مديري العموم ومديري المراحل التعليمية بمحركات النجاح القيادي للقرن الواحد والعشرين، والتي تتمثل في مهارات التوجيه الذاتي، ومهارات العلاقات الإنسانية، ومهارات العملية، ومهارات التواصل ومهارات المحاسبة وتحمل المسئولية بهدف تحقيق التطوير والإصلاح المنشود.



وقال الدكتور عطية السيد عبد العال، مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن البرنامج يستهدف نشر ثقافة ما بعد الاعتماد بغرض تمكين القيادات الموجهة بالفكر الاستراتيجي والتفويض والقادرة على تحديد الرؤية وحشد الطاقات لتحقيقها مع التحفيز وشحذ الهمم، بالإضافة إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى القيادة لضمان تفعيل واستمرارية التحسين بالمؤسسة لما بعد الاعتماد.