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الزناتي: انتهاء الحصول على تأشيرات الحج الجديدة لـ نقابة الصحفيين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:41 م
صدى البلد
عبد الوكيل أبو القاسم
أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من إجراءات حصول ٤٠ زميلا وزميلة من أعضاء النقابة على تأشيرات للحج، وهى التأشيرات التى كان نقيب الصحفيين ضياء رشوان قد حصل عليها، بالإضافة إلى ٦٠ تأشيرة سابقة ليصل عدد التأشيرات الفردية التى حصلت عليها النقابة هذا العام إلى ١٠٠ تأشيرة للزملاء الراغبين فى أداء مناسك الحج.

ونوه الزناتي إلى أن إجراءات التأشيرات الإضافية الجديدة انتهت فى وقت قياسي، مشيدا بتعاون السفارة السعودية بالقاهرة مع نقابة الصحفيين لهذا العام وأعضائها.

وقال رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين إن تنظيم اللجنة لهذا الموسم جاء ناجحا بشهادة الزملاء، حيث بذل نقيب الصحفيين ضياء رشوان كل الجهد للحصول على التأشيرات وتسهيلها على الزملاء بالتنسيق مع السفير السعودي، فى الوقت الذى قامت فيه لجنة الحج والعمرة بالنقابة ببذل ما فى وسعها للتيسير على الزملاء فى إنهاء كل الإجراءات والتنسيق مع الزملاء الفائزين بالتأشيرات للحصول عليها.

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