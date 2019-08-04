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حوادث

يتاجران في المخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:42 م
حملة امنية
حملة امنية
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" بحسب بيان، الأحد، عن ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية – سبق إتهامه فى 4قضايا "سرقة بالإكراه – سلاح بدون ترخيص") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (50 جراماً لمخدر الهيروين - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية - سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" - محكوم عليه فى قضية ضرب) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته (1 كيلو جرام جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية.

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