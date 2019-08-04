ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون: مقتل اثنين من جنوب أفريقيا في تحطم طائرة بتنزانيا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:25 م
تحطم طائرة في تنزانيا
تحطم طائرة في تنزانيا
رويترز
قال مسؤولون إن طائرة خفيفة تحطمت في غرب تنزانيا يوم السبت مما أدى إلى مقتل اثنين من جنوب أفريقيا شاركا الشهر الماضي في محاولة ناجحة للطيران بطائرة محلية الصنع من كيب تاون إلى القاهرة.

وقالت هيئة الطيران المدني في تنزانيا إن الطائرة التي دخلت المجال الجوي التنزاني قادمة من أوغندا في طريقها إلى مالاوي أرسلت إشارة استغاثة بعد توقف أحد محركاتها قبل أن تختفي من على شاشات الرادار. وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة من طراز سلينج.

وقال بيريس ماجيري المسؤول التنفيذي لمنطقة سيكونج لتلفزيون آي تي في "الطيار وراكب، وكلاهما من جنوب أفريقيا، لقيا حتفهما في تحطم الطائرة الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار تابورا في حوالي الساعة 7:30 صباحا".

والتهمت النيران الطائرة بعد سقوطها ولم يتم العثور سوى على المحرك وبعض الأجزاء الأخرى. والطائرة مملوكة لمنظمة من جنوب أفريقيا تعرف باسم يو دريم جلوبال.

كان اسم منظمة يو دريم جلوبال برز في عناوين الأخبار في يونيو حزيران عندما نجحت مجموعة من الطلاب في تصنيع طائرة سلينج بأربعة مقاعد والتحليق بها من كيب تاون إلى القاهرة.

وقالت المنظمة في حسابها على فيسبوك إن الطائرة المنكوبة هي طائرة الدعم الخفيفة التي رافقت رحلة التحدي من كيب تاون إلى القاهرة وإن مديري المشروع ديس ويرنر وويرنر فرونمان لقيا حتفهما.

ترشيحاتنا

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

تعرف على حالة الطقس خلال عيد الأضحى.. فيديو

الخليج العربي يشتعل.. الحرس الإيراني يحتجز ناقلة نفط أجنبية جديدة

تعليمات صارمة.. الحفاظ على الاستادات لاستضافة المباريات المحلية بنفس مستوى البطولة الأفريقية

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

أثار ضجة بفيديو.. إيجوري عالق في مطار الدوحة ومغردون: انقذوا يوسف

بعد ساعات من حادث تكساس .. مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بـ أوهايو.. فيديو

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

حزن وفزع في إل باسو.. كل ماتريد معرفته عن باتريك كروسياس منفذ مذبحة تكساس

أضرار تناول الثوم.. صداع وعرق وإسهال

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

موجز التوك شو.. مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. أحمد موسى يبكي على الهواء

وكيل رامون دياز يفجر مفاجأة بشأن قرب توليه قيادة الزمالك.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

بريطانيون يسافرون للحج على الدراجات.. وأهالي المدينة يستقبلونهم بـ طلع البدر علينا

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة