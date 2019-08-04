رحلة عذاب يومية في الشهر العقارى بالغردقة.. تكدس عشرات المواطنين في مقر لا تتعدى مساحته ١٢٠ مترا.. والأهالي: قلة عدد الموظفين سبب الأزمة

تشهد مكاتب الشهر العقاري بالغردقة ازدحاما شديدا للحصول على الخدمة، فالمواطنون ينتظرون على مداخل وسلالم ومكاتب الشهر العقاري في انتظار دورهم لإنهاء الأوراق بسبب قلة الموظفين.



موظف واحد في كل مرحلة

المقر به موظف واحد في كل مرحلة من مراحل التوثيق، بجانب المساحة الضيقة التى يشغلها مكاتب الشهر العقارى، فمساحة الشقة التى يمارس بها الموظفون مهامهم الوظيفية لا تتعدى 120 مترا، ما يتسبب فى تكدس يوميا، الأمر الذى لا يكفي لإنهاء الأوراق، خاصة أن هناك مسنين وأطفالا يعانون في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



١٢٠ مترا

يقول أبو الحسن بشير عمر، محامٍ من الغردقة، إن المواطنين يترددون يوميا على مكتب توثيق الشهر العقارى بمنطقة حفر الباطن لإنهاء مصالحهم، بينهم عشرات من السائحين الأجانب ورجال الأعمال والمستثمرين بمقر لا تتعدى مساحته ١٢٠ مترا بالدور الثالث بإحدى العمارات السكنية الشعبية التابعة لمحافظة البحر الأحمر بعدد موظفين لا يزيد على 10 هم قوة العمل بالمكتب، ما بين محاسبين وأعضاء فنيين وموثقين.



تكدس المواطنين

وأكد أحمد صلاح، محامٍ بالغردقة، أن أعداد المواطنين طالبي الخدمة لا تتناسب مع عدد الموظفين في مكتب توثيق الغردقة، حيث يوجد مكتبان للتوثيق العقاري على مستوى مدينة الغردقة، أحدهما في منطقة الشيخ الشحات والآخر في منطقة حفر الباطن.



زيادة أعداد الموظفين

وطالب محمد عرفات، محامٍ بالغردقة، المسئولين بزيادة أعداد الموظفين بالمكاتب لرفع العبء عن المواطنين طالبي الخدمة، مع تغيير المكان وتوسعته فهناك ر حلة عذاب للمتعاملين من المصريين والأجانب، لأنه غير مجهز وغير مميكن.



وأكد أنه يجب إنشاء مقر نموذجى جديد للشهر العقارى والتوثيق بالغردقة بدلا من هذا الماتب حفاظا على التوكيلات والعقود التى يتم تسجيلها من الضياع والتلف.