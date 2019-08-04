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محافظ الأقصر يودع حجاج بيت الله الحرام.. صور

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
شمس يونس
قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتوديع آخر أفواج رحلات حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الأقصر الدولي إلي مطار جدة الدولي، لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وقام المحافظ بمصافحة الحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة ضمن آخر رحلات حجاج الجمعيات الأهلية والتي تضم 521 حاجا على متن رحلتين لشركة مصر للطيران.

حيث غادرت الرحلة الأخيرة في تمام الساعة 2:40 صباح اليوم الأحد، مقدمًا لهم خالص التهاني القلبية للقيام بأداء هذه الفريضة، ومطالبهم بالدعاء بأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.
محافظ الأقصر يودع حجاج بيت الله الحرام.. صور
محافظ الأقصر يودع حجاج بيت الله الحرام.. صور
محافظ الأقصر يودع حجاج بيت الله الحرام.. صور
محافظ الأقصر يودع حجاج بيت الله الحرام.. صور
محافظ الأقصر يودع حجاج بيت الله الحرام.. صور

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