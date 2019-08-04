بعد غياب 12 عاما.. محمد عبد العزيز يعود للفن معلما

يعود المخرج الكبير محمد عبد العزيز، للساحة الفنية معلما ومديرا لإحدى الأكاديميات الفنية الخاصة، بعد غياب عن الساحة الفنية استمر لمدة ١٢ عاما منذ آخر أعماله مسلسل آخر الخط عام ٢٠٠٧.



جدير بالذكر أنه قدم مجموعة من أهم أفلام السينما المصرية منها أكثر من ١٥ فيلما مع الزعيم عادل إمام، المخرج الكبير هو والد النجم كريم عبد العزيز وشقيق المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.



الأكاديمية تختص بتعليم فنون العمل السينمائي والتليفزيوني والمسرحي ويقوم بالتدريس والإشراف عليها مجموعة من كبار المتخصصين في الوطن العربي ومصر.