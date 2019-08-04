زفة بلدي.. فرشوط تحتفل بضخ المياه لمحطة بخانس الجديدة.. فيديو

شهدت مدينة فرشوط، زفة بلدى فرحة بضخ مياه الشرب، لمحطة مياه بخانس الجديدة والتى تعمل بتقنية حديثة فى فلترة وتنقية مياه الشرب، وذلك بعد فترة معاناة من نقص وانقطاع المياه لساعات طويلة عن المدينة والقرى التابعة لها.



وحمل الأهالى مفتاح المحبس الرئيسى لضخ المياه، فرحة بدخول المياه للمواسير بعد فترة طويلة من الانقطاع، فضلًا عن دخول مياه تعمل بتقنية جديدة تدخل لأول مرة محافظة قنا.



وتقدم النائب حمزة أبوسحلى، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب بمدينة فرشوط، مسيرة الاحتفال التى نظمها الأهالى، مقدمين التهنئة للأهالى ببدء ضخ المياه.



وقال النائب حمزه أبوسحلى- عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط، إن محطة بخانس سوف تعمل خلال أيام قليلة بعد صدور تقرير من وزارة الصحة بمطابقة المياه للمواصفات القياسية المنصوص عليها فى هذا الشأن، و أن ما يتم حاليًا هو ضخ للمياه داخل المواسير لمدة يومين لإجراء غسيل قبل استخدامها فى أغراض المنزلية.



و أضاف أبوسحلى، تم التنبيه على أهالى المدينة من خلال سيارات جابت أرجاء المدينة بعدم استخدام المياه فى الأغراض المنزلية، لحين انتهاء عمليات غسيل المواسير التى تستغرق يومين و بعدها تكون المياه صالحة للشرب بإذن الله، لكى ينعم الأهالى بوصول المياه قبل عيد الأضحى المبارك بعد فترة معاناة مع نقص المياه.