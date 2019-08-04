شاهد.. أفيش مسرحية ريا وسكينة لـ بدرية طلبة وانتصار

نشر المخرج حسام الدين مصطفى أفيش مسرحيته الجديدة " ريا وسكينة " بطولة انتصار وبدرية طلبة، ومن المقرر عرضها في عيد الأضحى في مدينة الإسكندرية.



وبحسب بيان، سيجري افتتاح المسرحية ثاني أيام العيد على مسرح تياترو الإسكندرية في العاشرة مساء.



وتجرى حاليًا البروفات والاستعدادات لمسرحية "ريا وسكينة تاني"، وستكون مفاجأة للجمهور، وسيتم تناولها بطريقة مختلفة عن قصة مسرحية "ريا وسكينة" لشادية وسهير البابلي.



مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمو بيكا ومن إخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا".