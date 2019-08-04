إصابة شاب عقب سقوطه من أعلى قطار بالغربية

أصيب شاب بكدمات بالجسد إثر سقوطه من أعلى قطار "طنطا – كفر الزيات" بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بشكل مفاجئ،نتيجة اختلال توازنه وتم نقله مصابا إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالى قرية الدلجمون بإصابة المدعو "أحمد آل" نتيجة وقوعه واختلال توزانه أثناء محاولته اللحاق بالقطار بعد تحركه، وإصابته بنزيف شديد فى القدم.





وباشرت القيادات الأمنية دورها وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعى لإسعافه.



