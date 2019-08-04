تعرفى على سر عمل صينية الرقاق بطريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، طريقة عمل صينية الرقاق.
وتضمنت مقادير صينية الرقاق الآتي:
رقاق
لحمة مفرومة
بصل مفروم
ملح وفلفل
بهارات لحمة
شوربة دافئة
قشطة بلدى
بيكنج باودر
سمنة ذائبة
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صينية الرقاق خطوة بخطوة شاهد الفيديو.
وتضمنت مقادير صينية الرقاق الآتي:
رقاق
لحمة مفرومة
بصل مفروم
ملح وفلفل
بهارات لحمة
شوربة دافئة
قشطة بلدى
بيكنج باودر
سمنة ذائبة
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صينية الرقاق خطوة بخطوة شاهد الفيديو.