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توك شو

تعرفى على سر عمل صينية الرقاق بطريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:11 م
صدى البلد
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، طريقة عمل صينية الرقاق.

وتضمنت مقادير صينية الرقاق الآتي:

رقاق
لحمة مفرومة
بصل مفروم
ملح وفلفل
بهارات لحمة
شوربة دافئة
قشطة بلدى
بيكنج باودر
سمنة ذائبة

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صينية الرقاق خطوة بخطوة شاهد الفيديو.

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