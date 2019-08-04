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نقيب المعلمين يستقبل وفداً من شركة بوينت سبورت الإماراتية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:03 م
صدى البلد
شيماء مجدي
استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وفد من شركة بوينت سبورت الرياضية الإماراتية ..

يأتي ذلك لبحث سبل التعاون ضمن مذكرة التفاهم المنعقدة بينهم وبين المهن الرياضية والتي تضمن رفع كفاءة الرياضيين والملاعب وإدارة الأكاديميات الرياضية والتدريب على رفع الكفاءة المهنية للمدربين عن طريق الدورات والبرامج التدريبية الرياضية المتخصصة.

تضمن اللقاء الاتفاق على دخول نقابة المعلمين ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع نقابة الرياضيين في اكتشاف الطلاب الموهوبين في مدارس التعليم قبل الجامعي. 

واصطحب الزناتي كلًا من أحمد الطنيجي رئيس مجلس إدارة شركة بوينت سبورت والدكتور شريف حمدي المدير الفني للشركة وأحمد النمر المدير التنفيذي في جولة تفقدية داخل حرم النقابة شملت قاعات التدريب وملاعب كرة القدم واستراحات المعلمين.

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