رسميا.. إيمانويل بيدرو مديرا فنيا لـ ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني المملوك لـ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعيين البرتغالي بيدرو ايمانويل مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ أوسكار فيرنانديز.



وذكر الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه تم تعيين بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفا لـ أوسكار فيرنانديز.



وكان تركى آل الشيخ اشترى نادي أميريا الإسباني الجمعة الماضي، رسميا، بمبلغ يقدر بنحو 20 مليون يورو.



ويسعى نادي ألميريا للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد نقل ملكيته لتركي آل الشيخ، الذي ينوى تدعيمه بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة.