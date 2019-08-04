فرج عامر: مشروع صكوك الأضاحى مبادرة غير مسبوقة للتكافل المجتمعي

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع صكوك الأضاحي الذى تقوم به وزارة الاوقاف حقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب فى مقدمتها ثقة المصريين فى ان أموالهم تذهب لواحد من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة والتى تؤكد ان مبدأ التكافل المجتمعى بين المصريين من المبادئ الراسخة فى وجدان وقلوب كل المصريين.





وأضاف فرج عامر فى بيان صحفى، أن السبب الثانى لنجاح هذه المشروع هو ثقة القائمين على تنفيذه بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، مؤكدا انه منذ بدء هذا المشروع لم نر او نسمع عن واقعة فساد واحدة تم ارتكابها فى مشروع صكوك الاضاحى وهو ما كشف عن أصالة معدن الشعب المصري العظيم واستمراره فى المساهمة فى مثل هذه المشروعات والمبادرات الاجتماعية والإنسانية التى لم تشهدها مصر الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





واعتبر المهندس محمد فرج عامر مشروع صكوك الاضاحى واحدا من اهم المشروعات المجتمعية القائمة على مبدأ التكافل المجتمعى ومساعدة القادرين لغير القادرين بصورة إنسانية رفيعة المستوى.



