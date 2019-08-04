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محافظات

محافظة أسيوط تنظم ورشة تدريبية للعاملين بالمحليات حول لغة الإشارة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:02 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط،المهندس محمدعبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، في افتتاح الورشة التدريبية "لغة الاشارة، أساسيات التعامل مع الأصم" التي تنظمها وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بالقاعة المستديرة بالديوان العام لمدة يومين ؛ وبما يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير مهارات العاملين بالوحدات المحلية والادرات المختلفة.

جاء ذلك بحضور علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، وخالد محمد علي مدرب لغة الإشارة وعدد من العاملين بإدارتي خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة.

وقال السكرتير العام إن الورشة تهدف إلى تدريب العاملين بالوحدات المحلية على كيفية التعامل مع المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم" والسماع لشكواهم والتعامل مع مطالبهم وذلك لتقديم خدمة أفضل لهم،لافتًا إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بهذه التدريبات وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لهذا القطاع الهام لتحقيق معدلات أعلى للأداء الحكومي في كافة القطاعات والمديريات مؤكدًا على أهمية مثل هذه الورش والتدريبات والعمل على تطوير إداء العاملين بالوحدات المحلية بكافة الطرق الممكنة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونوه علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة إلى أن هذه الورشة تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال للعاملين بالمحليات، حيث قام المدرب بإلقاء المحاضرات والتدريب للعاملين بإدارة خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء عن لغة الإشارة والتعامل مع أي شخص"أصم" فضلًا عن مناقشتهم والرد على الاستفسارات والأسئلة في نهاية التدريب.

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