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هكذا تستعد الأميرة بياتريس لزواجها من مليونير شاب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:14 م
الأميرة بياتريس و
الأميرة بياتريس و إدواردو مابيلي موززي
آية جمعة
أحدث الأميرة بياتريس، التي تعد إحدى أميرات العائلة الملكية البريطانية، بعض التغييرات في نظام حياتها، الأمر الذي أثار تكهنات بأنها قد غيرت نظام حياتها استعدادا لحدث كبير وهو زواجها من حبيبها المليونير الشاب إدواردو مابيلي موززي.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، تحولت بياتريس إلى النظام الغذائي النباتي، حيث احتفلت الأميرة البريطانية بعيد ميلادها الـ31، الشهر الماضي، مع قائمة طعام نباتية بالكامل، وحتى كعكة عيد الميلاد كانت خالية من منتجات الألبان.

وتزوجت شقيقة بياتريس الصغرى، الأميرة يوجين، من زوجها جاك بروكسبانك في 12 أكتوبر 2018، وأقيم حفل الزفاف في كنيسة سانت جورج في وندسور كاسل في نفس المكان الذي تزوج فيه الأمير هاري من ميجان ماركل.

وموزي هو رجل أعمال يبلغ من العمر 34 عامًا ويعمل في مجال التطوير العقاري، ويذكر أنه كان متزوجًا من قبل ولديه ابن عمره عامان.

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