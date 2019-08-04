جامعة عين شمس تواصل حملاتها التوعوية بمركز شباب الوايلي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. نظمي عبد الحميد و إشراف عام أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و إشراف أ. سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، ندوة توعوية بعنوان " مشكلات المراهقة و كيفية علاجها"، وذلك بالتنسيق مع حي الوايلي برئاسة العميد أركان حرب هاني محمد رضا.
أقيمت الندوة بمركز شباب الوايلي ، وذلك إستكمالًا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي لتطوير العشوائيات.
و خلال الندوة التي حاضر بها أ.د. جمال شفيق أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة و حضرها 80 من مختلف الفئات العمرية ، تناول د. جمال شفيق بالشرح تعريف مرحلة المراهقة ومظاهر النمو الجسدي و العقلي و الإنفعالي و الإجتماعي خلال تلك المرحلة.
و عقب ختام فاعليات الندوة أهدى أ. سهيل محمود حمزة شهادة تقدير للدكتور شيرين أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الوايلي و أ. محسن رفاعي مدير المركز .
كما كرم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الوايلي الأستاذ سهيل حمزة و إهدائه درع المركز تقديرًا لجهوده في خدمة المجتمع.
وقد بحث الجانبان سبل توسيع قاعدة التعاون بين الجامعة ومركز شباب الوايلي للاستفادة من إمكانات الجانبين في مجال الأنشطة الطلابية
وتنظيم ندوات توعوية لأولياء أمور الطلاب.