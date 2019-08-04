جامعة عين شمس تواصل حملاتها التوعوية بمركز شباب الوايلي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. نظمي عبد الحميد و إشراف عام أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و إشراف أ. سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، ندوة توعوية بعنوان " مشكلات المراهقة و كيفية علاجها"، وذلك بالتنسيق مع حي الوايلي برئاسة العميد أركان حرب هاني محمد رضا.





أقيمت الندوة بمركز شباب الوايلي ، وذلك إستكمالًا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي لتطوير العشوائيات.





و خلال الندوة التي حاضر بها أ.د. جمال شفيق أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة و حضرها 80 من مختلف الفئات العمرية ، تناول د. جمال شفيق بالشرح تعريف مرحلة المراهقة ومظاهر النمو الجسدي و العقلي و الإنفعالي و الإجتماعي خلال تلك المرحلة.





و عقب ختام فاعليات الندوة أهدى أ. سهيل محمود حمزة شهادة تقدير للدكتور شيرين أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الوايلي و أ. محسن رفاعي مدير المركز .





كما كرم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الوايلي الأستاذ سهيل حمزة و إهدائه درع المركز تقديرًا لجهوده في خدمة المجتمع.





وقد بحث الجانبان سبل توسيع قاعدة التعاون بين الجامعة ومركز شباب الوايلي للاستفادة من إمكانات الجانبين في مجال الأنشطة الطلابية