محافظة القاهرة تعلن استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن وجود أي قصور في تقديم الخدمات وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والهيئات.





كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال أي حالات طارئة ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات الجماهيرية.





وشدد محافظ القاهرة علي القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب المناطق ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى بالحرص على توفير كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





كما أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بعدم وجود شوادر الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية ولكن يسمح بوجودها في المناطق المتطرفة والشوارع الداخلية بشرط الحصول علي ترخيص من الحي لعدم إعاقة المرور ، وتحرير المحاضر البيئية اللازمة للمخالفين .





وطالب المحافظ رئيس هيئة النظافة بتخصيص سيارات لتجميع مخلفات الذبح من الشوارع وإزالة آثار الدماء أولاَ بأول ، وتحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة للمخالفين مع تكثيف حملات النظافة بالمناطق والأحياء لتشمل جميع الشوارع والميادين مع التركيز على محيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد .





وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية الطب البيطرى برفع درجة الاستعداد بكافة مجازر القاهرة (الآلى ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) للعمل على مدار 24 ساعة اعتباراَ من أول شهر ذى الحجة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطني العاصمة من اللحوم واستقبال أضاحي العيد ، مع تكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات والمرور على منافذ بيع اللحوم بالتنسيق مع مديرية التموين ومنع الذبح خارج المجازر .





وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الصحة والطب البيطرى بتشديد الرقابة على الأسواق ومعارض السلع والتأكد من توافر السلع الغذائية وتنفيذ منظومة الخبز الجديدةة والتأكد من توافر كميات من السكر الحر والدقيق والمسلى الطبيعى والصناعى والزبد الطبيعى واللحوم والبيض والخضر والفاكهة من خلال المجمعات الاستهلاكية وضبط واعدام ما هو غير صالح حفاظًا على الصحة العامة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية .





وأكد المحافظ على إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية ، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، كما تم التشديد على شرطة المسطحات المائية بإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل والتزام أصحاب المراكب بالأعداد المحددة مع توافر كافة شروط الأمان مع تشديد الرقابة علي المراسي الغير شرعية وإيقافها علي الفور .





مشيراَ الى انه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمني ميدانيًا للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسي والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية بوجه عام والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين .



