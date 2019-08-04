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قرينة الأسد: أنا انتصرت على السرطان بالكامل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:17 م
أسماء الأسد قرينة
أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري
على صالح
كشفت أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، عن تجاوزها مرحلة العلاج من مرض سرطان الثدي، معلنة أنها تماثلت للشفاء تماما بعد عام من إعلان إصابتها بالمرض.

وقالت أسماء الأسد في مقابلة أجريت معها السبت، نشرتها وسائل الإعلام السورية «رحلتي انتهت كل ألمها وتعبها سلبياتها وحتى إيجابياتها، الحمد لله أنا خلصت، أنا انتصرت على السرطان بالكامل».

وكانت الرئاسة السورية قد نشرت منذ عام صورة لـ قرينة الرئيس السوري وهي مبتسمة بجوار زوجها في غرفة مستشفى، تتلقى فيها العلاج من خلال جهاز لحقن المحاليل واعلنت مؤسسة الرئاسة في دمشق إنها بدأت العلاج من «ورم خبيث» اكتشفه الأطباء في بداياته.

وأضافت أنها تلقت علاجا كيماويا في مستشفى عسكري سوري.

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