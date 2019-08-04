فرج عامر: إشادة رئيس وزراء بريطانيا بإنجازات مصر شهادة عالمية لصالح القيادة السياسية

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.



وأعتبر " عامر " فى بيان له اصدره اليوم، ان تأكيد رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية وأنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط هو شهادة عالمية جديدة فى حق القائد والزعيم الرئيس السيسى على ماحققه من إنجازات كبيرة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع أنحاء البلاد لدرجة انها شدت انتباه رئيس وزراء بريطانيا الجديد فى اول اتصال هاتفي يجريه مع الرئيس السيسى بعد توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا.



وقال المهندس محمد فرج عامر، ان هذه الشهادة من " جونسون " لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية.



وأكد ان العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الصحيح بعد نجاح السيسى وبكل كفاءة واقتدار فى تثبيت اركان الدولة المصرية وبناء جميع مؤسساتها ونجاح صقور الجيش والشرطة فى تكسير عظام الخلايا الإرهابية والبنية التحتية لجماعات وقوى الشر والظلام والارهاب.