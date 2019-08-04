طارق يحيى يرفض خوض مباريات ودية للزمالك

رفض طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية.





ياتي هذا قبل مباراة ديكاداها بطل الصومال المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاء رفض المدير الفني للفريق لخوض مباراة ودية بسبب ضيق الوقت وتركيز المدير الفني على الجوانب البدنية والفنية قبل المباراة المقبلة.





وكان الفريق قد خاض تدريبه صباح اليوم في جيم النادي على أن يخوض تدريب مسائي في الثامنة مساء اليوم على ملعب النادي.



