أحمد فوقي: تعزيز الحماية المجتمعية أحد أبرز نتائج مؤتمر الشباب

قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان إن التوصيات الختامية لمؤتمر الشباب الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر استراتيجية يمكن العمل عليها لحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنين وخاصة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.



وأوضح أن إنشاء مجلس للحماية الاجتماعية يعد تنفيذا فعليا لتوصيات مؤتمر الشباب والتي من بينها تحقيق التكامل بين مبادرة "حياة كريمة"، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر في مصر، مطالبا بضرورة النظر في مقترح إنشاء هذا المجلس والذي سيساهم دون شك في تحقيق هذا التكامل المنشود.



وأوضح فوقي أن مصر قطعت شوطا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات القضاء على الفقر، وبرامج "تكافل وكرامة"، وتطوير القرى والمناطق العشوائية، وتوفير مساكن ملائمة، وغيرها من الخطوات الإيجابية التي تستدعي استمرار هذا النهج، مطالبا بضرورة إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتدشين مجموعات عمل للبدء فورا في تنفيذ هذه التوصيات تحت إشراف رئاسة الوزراء.

