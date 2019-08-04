شقيقان يقتلان سائقا ويلقيان جثته بمدينة السلام لمرورهما بضائقة مالية

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فى كشف غموض بلاغ العثور على جثة مجهولة ملقاة بأرض فضاء بمدينة السلام ثان، حيث تمكنت الجهود الأمنية من تحديد هوية القتيل والمتهمين وتبين أنهما شقيقين تم ضبطهما وجار عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.



كان قسم ثان السلام تلقي بلاغا من خفير بموقع المحروسة قرر فيه العثور على جثة سائق يعمل على سيارة أجرة بقطعة أرض فضاء بطريق بلبيس أمام إستاد السلام دائرة القسم وبها جرحين طعنيين بالصدر والجانب الأيمن وباستدعاء مالك السيارة قرر أن المجنى عليه إستلم منه السيارة للعمل عليها بتاريخ الواقعة وعدم عودته بالسيارة.



وأسفرت جهود فريق البحث عن العثور على السيارة بشارع الترعة البولاقية دائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبداخلها سكين "مدممة" وتحديد مرتكب الواقعة وتبين انه عاطل تم استهدافه من خلال عدة أكمنة برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية بمنطقة العثور على السيارة وتم ضبطه أثناء توجهه لإستقلال السيارة.



وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه كريم. م (سن 34 سائق مقيم عزبة أم بيومى بشبرا الخيمة بالقليوبية - محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و6 أشهر فى عدد 4 قضايا "تبديد") بدافع السرقة لمرورهما بضائقة مالية وأنهما من مدمنى المواد المخدرة فخططا لسرقة سيارة أجرة والتصرف فيها بالبيع.



وأشار المتهمان إلى أنهما بتاريخ الواقعة قاما باستقلال السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد دائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما لطريق بلبيس وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالضرب باستخدام السكين المعثور عليها فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وإستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.. وتم بإرشاده ضبط شقيقه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم أول مدينة نصر



وبمواجهة الأخير أيد ذلك وقرر بتسليمه الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لزوجته "سن 32 ربة منزل" وتم ضبطها ونفت علمها بالواقعة بإرشادهما تم ضبط الهاتف لدى صاحب سنترال بعزبة أم بيومى بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية.