رئيس مجلس أمناء مدارس الجيزة: 100 مدرسة لتخفيف الكثافة الطلابية

أكد المستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء أولياء أمور مدارس محافظة الجيزة، عن فخره وسعادته بتفوق 6 من طلاب المحافظة في الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس مدى الاهتمام الكبير بالعملية التعليمية في محافظة الجيزة.



وأضاف علام خلال كلمته في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء محافظة الجيزة، أن العلمية التعليمية في الجيزة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التقدم يعكس حجم الجهود المبذولة سواء داخل المدرسة أو من المعلمين من أبناء المحافظة.



وأكد رئيس مجلس أمناء مدارس محافظة الجيزة، أن المحافظة تعمل على إنشاء 100 مدرسة خلال الفترة الحالية، بهدف استيعاب الكثافة الطلابية من أبناء المحافظة، وتخفيف الكثافة داخل الفصول لضمان خدمة تعليمية أفضل لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة الجيزة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهوريية من أبناء محافظة الجيزة بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة.