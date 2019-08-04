مروى تتجاوز أحزانها وتعود لحفلاتها ونشاطها الفني

تجاوزت الفنانة مروى اللبنانية أحزانها بعد وفاة شقيقها قبل شهرين وعادت لممارسة نشاطها الفني من جديد بعدد من الحفلات الغنائية حيث شاركت في احتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو 52 في حفل أقيم بدار الإشارة شارك فيه الفنان حمادة هلال قبل أيام ثم أحييت عدداً من حفلات الصيف بالساحل الشمالي اخرها حفل بيرل بيتش بمشاركة المطرب اللبناني ايوان.





وكانت "مروى" قد بدأت العام الحالي بحالة نشاط فني اقامت فيها العديد من الحفلات، وخاضت تجربة فنية جديدة بأغنية مهرجانات بعنوان "عزيزي ياعزيزي".. كما شاركت في مسرحية "الربرية وصلوا" انتاج مصري سعودي وقدمتها على مسرح ميدان ديراب ضمن برناج الترفية بالمملكة.





وتؤكد مروى ان نشاطها الفني منذ بداية العام كان ملحوظا وتفاءلت به كثيرا حتى سافرت إلى المملكة وقدمت عرضا للمسرحية وفي سبيلها لتأدية العمرة حتى جاءها الخبر المفجع بوفاة شقيقها بعد صراع طويل مع المرض على اثر ذلك غادرت إلى بيروت لتكون حاضرة وسط اهلها وعائلتها في وداع الشقيق.





وتقول مروى إنها فترة قاسية عانت فيها مع اسرتها لفقدانهم واحداً من أفرادها لكن عزاءها أنها تلقت الكثير من المواساة من كثير من الاعلاميين ونجوم من انحاء الوطن العربي وأصدقائها وجمهورها ... وكانوا على تواصل دائم بها وهو الأمر الذي شجعها على العودة بعد مرور مايقارب شهرين بعد ان جاءتها دعوة للمشاركة في احتفالية مصرية خالصة وهي ذكرى ثورة يوليو 52 فكان حضورها الاول بعد تجاوز ازمتها واحزانها.



