محافظ الجيزة: نفخر بتفوق 6 من أبناء المحافظة في الثانوية والدبلومات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تكثيف جهودها للاهتمام بالشباب، باعتبار الشباب يمثل الحاضر والمستقبل لتلك الدولة، مشيرا إلى أن أكبر اهتمام من الدولة بالشباب يتمثل في تمكينهم في الوظائف القيادية.



وأضاف محافظ الجيزة، أن جميع ما ينفذ على أرض الواقع من مشروعات وتنمية جميعها تهدف لخدمة الشباب، باعتبارهم يمثلون مستقبل الدولة، مشيدا بتفوق 6 من أبناء محافظة الجيزة على مستوى الجمهورية من امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.



وأشار إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع تخلق حالة من الفخر والتباهي لكل مصري لما تحققه الدولة من مشروعات عملاقة بهدف مستقبل أفضل لجميع المصريين.



وأوضح أن محافظة الجيزة، لن تتأخر في تقديم أي دعم لأبنائها المتميزين والمتفوقين دراسيا ودعمهم في مختلف مراحلهم التعليمية، وعقد لقاءات معهم للاستماع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم لتخريج دفعات متميزة من أبناء محافظة الجيزة ونابغة في مختلف المجالات والتخصصات.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة الجيزة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهوريية من أبناء محافظة الجيزة بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة.

