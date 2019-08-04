شاهد.. توقعات الجماهير لـ مباراتى الأهلى واطلع بره والزمالك وديكاداها

يواجه النادى الأهلي فريق اطلع بره في مباراة الذهاب والتي كان مقررا لها في جنوب السودان على ملعب برج العرب، بينما يستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال، في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال.



عدسة "صدى البلد" رصدت توقعات الجماهير حول نتائج مباراة الأهلي ضد فريق اطلع بره، والزمالك ضد بطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا.



فى البداية، قال حسن محمود، أحد الجماهير، إن الأهلي سيؤدى مباراة جيدة وسيفوز بهدفين مقابل لا شىء، والزمالك قادر على الفوز بنتيجة 3/1.



وأوضح مازن جمال أن "فريقي اطلع بره وبطل الصومال ضعيفان ولن يتمكنا من الفوز على القطبين الأهلي والزمالك".



وأكد عادل آدم "الأهلي هيكتسح لأن فريق اطلع بره مجهول والزمالك لا أتمنى له الفوز على الإطلاق وسأقوم بتشجيع بطل الصومال".



وقال عمر هاني: "هذه الفرق ضعيفة للغاية والأهلي والزمالك من الفرق القوية، ولذلك سيكون الفوز عليهم أمرا سهلا".



وقال كريم ثابت: "نتمنى الأهلي يفوز 5/0 على فريق اطلع بره والزمالك يفوز 2/0".