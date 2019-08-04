ننشر الحركة الكاملة لتنقلات ضباط الشرطة في كفر الشيخ

اعتمد اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، الحركة الداخلية للضباط بمختلف الإدارات والمراكز والأقسام الشرطية، والتي تضمنت تكليف اللواء جمال سامون، مساعدا لمدير الأمن للأمن العام، والإبقاء على اللواء أسامة شلبي، مساعدًا لمدير الأمن للأفراد.





وتضمنت الحركة، تكليف اللواء عبد الحميد بركات، مساعدًا لمدير الأمن، للشئون المالية والإدارية، اللواء مصطفى الحو، مساعدًا لمدير الأمن للشرطة المتخصصة، واللواء ممدوح متولي، مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء يسري شاهين، مساعدًا لمدير الأمن لتأمين الطرق، واللواء نصر عبد السلام، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة دسوق، واللواء أحمد الصعيدي، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة الحامول.





وشملت الحركة، العميد وائل الأشوح، مديرًا لإدارة شئون الخدمة بمديرية الأمن، وتجديد الثقة في العميد أشرف النويشي، رئيسًا لقسم التحريات بإدارة البحث الجنائي، والعقيد أحمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، "دسوق"، وتجديد الثقة في العقيد توفيق جاد، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول، والعقيد دكتور محمد رافع، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام.





كما تضمنت الحركة، العميد أيمن بكري، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعميد أحمد عبد السلام، مأمور لمركز شرطة بيلا، والعميد محمود الكموني، مأمور مركز قسم أول كفر الشيخ ، والعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، والعميد هشام مطر، مأمور مركز شرطة فوة، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس.





وتضمنت الحركة، تجديد الثقة في العقيد محمد دومة، رئيسًا لمباحث التموين، والمقدم صلاح الذكير، رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم محمود بشتة، مديرًا لمكتب مدير الأمن، والمقدم أشرف نبيه سعيد، رئيسًا لقسم العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الإنسانية، والمقدم محمد عماد، رئيسًا لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، وتكليف المقدم هيثم الهياتمي، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والرائد رامي شرف الدين، مفتشًا بفرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد هشام السمادوني، مفتشًا بفرع البحث بدسوق.





وشملت الحركة، تجديد الثقة في الرائد سعد الليبيشي، رئيسًا لمباحث قسم أول كفر الشيخ، والرائد محمد أبو الخير، رئيسًا لمباحث مركز البرلس، وتكليف الرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث مركز الرياض، والنقيب أحمد أبو عريضة، رئيسًا لمباحث لمركز دسوق، والرائد عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والمقدم محمد عبد العزيز، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والنقيب فؤاد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز فوه، والنقيب عمرو عوض، رئيسًا لمباحث مركز الحامول.



