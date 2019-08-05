يفسد الحج .. الإفتاء تحذر من ارتكاب هذا الفعل قبل التحلل الثاني

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يَحْرُم على المُحْرِم ثمانية أفعال مخصوصة تسمى (المحظورات)، منوهة بأنها تحرم من أوَّل الإحرام إلى التحلل.



وأوضحت «الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كفارات الحج هي الأمور التي وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه؛ مثل: كفارة ترك واجب من واجبات الحج.



وتابعت: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه بدون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، منوهة بأن كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها.



وأضافت أن كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم، كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة آصُعٍ- ومقداره عند الجمهور 3,12 كجم-، أو صومُ ثلاثة أيام.



ونبهت إلى أن كفارة الجماع: وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.



