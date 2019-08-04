برلمانى يطالب الجهات المعنية بسرعة ضبط قرود أسوان



طالب النائب أشرف إسكندر ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الجهات المعنية بالإسراع فى ضبط القرود التى تم تواجدها فى شوارع أسوان ، خاصة وأنها من الممكن أن تكون كانت فى حوزة أحد المواطنين ثم هربت منه إلى الشارع.



وأشار إسكندر فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الطب البيطرى هو أكثر جهة تستطيع أن تتعامل مع هذه الفئة بجانب الشرطة ، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يقوم المواطنون بالإرشاد عن وجود مثل هذه الحيوانات فى الشارع والإبلاغ عنها.



وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه عند عمل تحريات من جانب الشرطة سيكون هناك عدد من التساؤلات بشأن كيفية دخولهم إلى البلاد إذا تم تهريبهم ، خاصة وأنهم لن يستطيعوا الدخول إلى البلاد بدون شهادات وتراخيص، كما أن وجودهم من الممكن ان ينقل عدوى للإنسان.



وكان قد قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رصد مجموعة من القرود عددهم حوالي 3 قرود في محافظة أسوان، ولا نستطيع التعرف على مصدرها حتى الآن.



وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اصطياد تلك القرود كي يتم إيداعها في حديقة الحيوانات.



وتابع: "لا يصح تربية الحيوانات البرية بدون ترخيص رسمي لان مثل هذه الأنواع من الحيوانات لها أهمية خاصة للحفاظ على التوازن البيئي ولديها طريقة معاملة خاصة".



وأكمل: "لا خطورة من القرود على الإنسان ولكننا نتعامل معها على محمل الجد، وهناك قوانين للتعامل مع الحيوانات البرية ويتم استخدام أدوات معينة للتعامل معها للحفاظ على الحياة البرية".

