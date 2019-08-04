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أخبار العالم

وصول عشرات المهاجرين إلى مالطا بعد تدخل ألمانيا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:29 م
قارب لمهاجرين
قارب لمهاجرين
رويترز
وصلت مجموعة تضم 40 مهاجرا إلى مالطا اليوم الأحد بعدما أنقذتهم سفينة إغاثة ألمانية على أن تتولى أمرهم دول بالاتحاد الأوروبي في أعقاب اتفاق تفاوضت ألمانيا بشأنه.

وكانت السفينة إيلان كردي التابعة لمنظمة (سي آي) غير الحكومية قد أنقذت المهاجرين من على قارب صغير قبالة الساحل الليبي. وأبحرت المنظمة بهم إلى جنوب إيطاليا قائلة إن ميناء لامبيدوزا هو الأقرب والأكثر أمانا.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني منع السفينة من دخول المياه الإيطالية.

لكن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أعلن في وقت متأخر يوم السبت التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية في أعقاب طلب من ألمانيا.

وقال موسكات على تويتر "ستسمح مالطا لأربعين مهاجرا على متن السفينة الألمانية إيلان كردي بالانتقال إلى مؤسسة تابعة للقوات المسلحة في مالطا ودخول الميناء".

وقالت منظمة (سي آي) يوم الأربعاء إن خفر السواحل الليبي نصح السفينة بالرسو في ليبيا لكن المنظمة رفضت.

وأضافت في تغريدة "سنلتزم بالقانون الدولي ولن نعيد أحدا إلى دولة تعاني حربا أهلية... ليبيا ليست آمنة".

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