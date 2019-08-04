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حوادث

الجنايات تؤيد التحفظ على أموال متهمى خلية الأمل ومنعهم من السفر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:36 م
خلية الامل الارهابية
خلية الامل الارهابية
عمرو خليفة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأييد قرار نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" ومنعهم من السفر خارج البلاد

وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مصطفى عبدالمعز عبدالستار، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي، وآخرين.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لهم، ممن يدّعون أنّهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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