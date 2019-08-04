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محافظات

بقيمة 720 ألف جنيه.. أوقاف كفر الشيخ تبيع 400 صك أضحية حتى الآن

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
محمود زيدان
قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن إجمالي صكوك الأضاحي التي تم بيعها حتى الآن بلغت 400 صك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بقيمة 720 ألف جنيه. 

وأضاف، أنه تم توزيع الصكوك علي الإدارات المختلفة في جميع المراكز، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ كان لها دور بارز العامين الماضيين في بيع صكوك الأضاحي للراغبين.

وأشار الفقى إلى ثقة من يشترون الصكوك في أداء القائمين عليها، أدى إلى زيادة المبيعات التي وصلت إلى ما يقرب من 700 ألف جنيه العام الماضي، موضحًا أن ذلك كان له أطيب الأثر في توزيع 15 طن لحوم على الفقراء والأماكن الأكثر احتياجًا.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ بدور أئمة المساجد في جميع الإدارات وثقة رواد المساجد فيهم، مضيفًا أن المستهدف هذا العام هو الوصول بالمبيعات من الصكوك إلى مليون جنيه.

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