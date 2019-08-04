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ديني

الأزهر الشريف يدين حادثي إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:42 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات حادثيّ إطلاق النار بولايتي تكساس وأوهايو الأمريكية، وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

واكد الأزهر الشريف، أنَّ هذا الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء، تبرهن مجددا على أنَّ الإرهاب لا دين له ولا ملة، وأنَّه على المجتمع الدولي أنْ يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والإرهاب.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أنْ يلهمهم الصبر والسلوان، وأنْ يَمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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