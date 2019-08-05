برلماني: مبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين الخدمات للأسر الأكثر فقرا

قال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مباردة "حياة كريمة" للأسر الأكثر فقرا، وأطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب جيدة وستستفيد منها الأسر المحتاجة، مشيرا إلى أننا ننتظر الخير من هذه المبادرة.



وأشار العمدة صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تحسين الخدمات للأسر الأكثر فقرا من خلال توفير خدمات الصرف الصحى وتوصيل المرافق وتحسين المبانى وبناء المدارس.



وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن الرئيس السيسى يسير بخطى ثابتة فى إطلاق المبادرات الإنسانية ، وظهر ذلك من خلال إطلاق مبادرة 100 مليون صحة ، قائلا: "البلد عايزة صبر ومش كل حاجة هتحصل فى يوم و ليلة".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى إضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.