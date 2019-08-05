الإفتاء تحذر الشباب: الخطوبة مكروهة والزواج حرام في هذه الحالة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك حالة يحرم على الشخص فيها أن يتزوج وحتى قيامه بالخطبة يكون مكروهًا.



وأوضحت «الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو أن يتزوج غيره أو أن يخطب حال إحرامه، مستشهدًا بحديث سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».



وأضافت أنه بناء عليه فقيام الحاج بعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة من محظورات الحج، مشيرة إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحاج أن يتجوز حال إحرامه وإذا فعل ذلك كان العقد باطلًا، حيث إنه يَحْرُم على المُحْرِم ثمانية أفعال مخصوصة تسمى (المحظورات)، حيث إنها تحرم من أوَّل الإحرام إلى التحلل .



وتابعت: ومحظورات الإحرام هي: «لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة، تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته».



واستطردت: «وحَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره، ومقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة» مشيرة إلى أن من فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.

