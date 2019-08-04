بـ مليار و222 مليون جنيه.. محافظ البحيرة : تنفيذ مشروعات في مجال الكهرباء بالمحافظة

أكد اللواء هشام آمنة تنفيذ مشروعات فى مجال الكهرباء باستثمارات تقدر بمليار و222 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لعام 2018 /2019 وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة والعمل علي تلبية احتياجات المواطنين ومواكبة التوسعات العمرانية الجديدة والمشروعات الاستثمارية القائمة وزيادة معدلات ضغوط الكهرباء والحد من ضعف وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق .



وأضاف آمنة أن ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2018 /2019 بلغ مليارا و115 مليون جنيه بالإضافة إلي 107 ملايين جنيه قيمة ما تم تنفيذه بخطة الصيانة لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض وذلك خلال الفترة من 2018/7/1م وحتي 2019/6/30م وذلك لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بها بما يفي بضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين.



وأوضح المحافظ ان تلك المشروعات تضمنت إحلال 115 محولا بنظام السلسلة لفك اختناق ما يقارب من 347 محولا وذلك من خلال تكبير سعة هذه المحولات لتتناسب مع تطور الأحمال للمناطق الموجودة بها هذه المحولات وتحسين الجهود بأطراف القري التي تغذيها.

بالاضافة الى تركيب 110 محولات بالمدن والقرى ذات الأحمال المرتفعة وتم استيعاب الأحمال الجديدة لتحسين الأداء.



وأشار المحافظ الى تنفيذ خطة إحلال وتجديد لشبكات الجهد المنخفض بطول 2119 كم وتحسين أدائها من خلال زيادة مقاطع الموصلات الهوائية المعزولة لتتناسب مع تطور الأحمال لكل منطقة وتحسين الجهود بنهاية هذه الخطوط.