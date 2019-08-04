آداب الفيوم الأولى في أنشطة معسكر إعداد القادة

حققت كلية الآداب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد عبد السلام عميد الكلية وإشراف الدكتور أحمد بقوش ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ اشرف سيد صادق مدير رعاية الشباب بالكلية المركز الأول في الأنشطة علي مستوى الجامعة والمركز الثاني في الخدمة العامة علي مستوي الجامعة ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بالجامعة.



أكد دكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية أن معسكر إعداد القادة والأنشطة الطلابية توطد معانى التأخى والصداقة بين الطلاب وتهيأ الطالب للتكيف على العمل بروح الفريق موضحا أن الحياة الجامعية هي ما تكون شخصية الشاب ليخرج للمجتمع بصورة سليمة كعنصر فعال وايجابي في المجتمع .





وقال"عميد الكلية" إن المشاركة في الأنشطة تؤدي إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية في كافة الأنشطة الطلابية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والانتماء قيم السلام الاجتماعي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكانياتهم العملية.



ولفت إلى أن إدارة الكلية تعمل على ترسيخ مفاهيم الاستقلالية الفكرية لدي شبابها وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي والمساهمة في بناء المجتمع.



