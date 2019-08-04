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رئيس الوزراء الباكستاني: حان الوقت لتوسط ترامب في قضية كشمير

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:00 م
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
ا ش ا
طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوسط في قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.

وقال خان -في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الأحد/- "هذا هو الوقت المناسب لتوسط ترامب في القضية"، وناشد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراء لمواجهة ما اعتبر أنه تهديد للأمن والسلم الدولي بعد اتهام الهند باستخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين.

وأضاف خان أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة يتمثل في تسوية سلمية وعادلة لقضية كشمير.

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