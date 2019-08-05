برلماني: مباردة حياة كريمة تؤكد جهد الرئيس وتقديره لقيمة المواطن

قال النائب شرعى صالح أن مباردة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر إحتياجا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب ، تؤكد أن الرئيس يبذل كل جهده لكى يجعل للإنسان قيمة إنسانية.



وأشار صالح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى سبق وأن قال إن 2019 هو عام الإنسان المصرى ، وأنه ان الاوان ان يجد الشعب من يحنو عليه، مؤكدا ان اهتمام الرئيس بالمواطن المصرى جزء من هذه المنظومة التى بدتها وزارة التضامن بإطلاق حملة "أطفال بلا مأوى" لإنقاذ المشردين فى الشوارع.



وطالب عضو مجلس النواب بضرورة دراسة كل الحالات التى تضمن لمبادرة "حياة كريمة" من غير القادرين على الكسب ، وان يتم النظر لهم بجدية وعمل تحريات عن المستفيدين من هذه المساعدات.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وتم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.