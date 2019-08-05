مجلس النواب يستضيف اجتماعات البرلمان الأفريقي.. اليوم

يستضيف مجلس النواب المصرى اجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي خلال الفترة من اليوم الإثنين 5 أغسطس حتى الخميس 8 أغسطس 2019.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية غدًا كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى ، وسوف يلقيها نيابة عن النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية.



كما تشهد الجلسة أيضًا كلمة اللواء النائب حاتم باشات عضو البرلمان المصري وعضو لجنة فض المنازعات بالبرلمان الأفريقي ، وكذلك كلمة لعبدو بكار كون صديقى رئيس لجنة فض المنازعات بالبرلمان الإفريقي.



وتعد هذه الفعالية انعكاسًا للعلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

