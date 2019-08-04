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حوادث

طعن نفسه بسكين لمنع زوجته من ترك البيت في بني سويف

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:08 م
طعن نفسه بسكين
طعن نفسه بسكين
محمد عبد الحليم
حاول زوج منع زوجته من الخروج وترك منزل الزوجية فأقدم على طعن نفسه بسكين لمنعها، لرغبة أهلها فى تركها المنزل لوجود خلافات بينه وبينها بقرية بياض العرب بمركز بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مستشفى بنى سويف الجامعي، يفيد بوصول "عماد.ح.س"، 41 سنة، كهربائى، ومقيم بقرية بياض العرب شرق النيل، مصابًا بجرح قطعى نافذ بالبطن وجرح جزء من الأمعاء.

دلت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف، على قيام المصاب بطعن نفسه داخل منزله وأمام زوجته، آمال. م.ع، ربة منزل، بعد رغبة أهلها فى تركها المنزل لوجود مشاكل بينها وبين زوجها.

تم ضبط الأداة المستخدمة فى الحادث بمنزل المصاب، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرير محضر رقم 13650 جنح مركز بنى سويف وتولت النيابة التحقيقات.

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