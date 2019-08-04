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بعد سقوطه في البحر الرجل الطائر يحقق حلمه ..فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:12 م
الرجل الطائر
الرجل الطائر
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن نجاح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي يوم الأحد، مستقلًا لوحًا طائرًا نفاثًا من تصميمه ليحلق فوق مضيق دوفر خلال حوالي 20 دقيقة.

وبعد المحاولة الأولى الفاشلة في يوليو التي انتهت بسقوطه في البحر، انطلق المخترع "فرانكي زاباتا" من مدينة سانغات التي تقع خارج كاليه في فرنسا مستقلا لوحه المزود بـ 5 محركات صغيرة فيما حمل الكيروسين في حقيبة على ظهره.

ورافقت زاباتا 3 طائرات هليكوبتر ووصل إلى بريطانيا بعدما هبط على سطح قارب في منتصف الطريق الذي يمتد لمسافة 35 كيلومترا لإعادة التزود بالوقود.

جدير بالذكر أن زاباتا حصل على منحة قيمتها 1.3 مليون يورو من الجيش الفرنسي في أواخر عام 2018 للمساهمة في تمويل تطوير اللوح الطائر.

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