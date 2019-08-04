تدريبات صينية - سنغافورية حول مكافحة الإرهاب

أجرت القوات البرية الصينية والقوات البرية السنغافورية تدريبات مشتركة حول مكافحة الإرهاب في المناطق الحضرية بالصين.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأحد أن التدريبات جاءت تحت عنوان "التعاون 2019"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الجيشان تدربيات مشتركة حول مكافحة الإرهاب، حيث تم التدريب على التسلل المتنكر واستطلاع الأهداف والرعاية الطبية والقتال في المناطق الحضرية.



تم خلال التدريبات تبادل الخبرات، والإطلاع على أحدث النظم والأسلحة في مجال مكافحة الإرهاب، مع تحقيق الاندماج على مستوى الفرد والفريق.



كان الجيشان الصيني والسنغافوري أجريا تدريبات عسكرية مشتركة أعوام 2009، و2010، و2014.