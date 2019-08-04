ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدريبات صينية - سنغافورية حول مكافحة الإرهاب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:17 م
تدريبات صينية - سنغافورية
تدريبات صينية - سنغافورية حول مكافحة الإرهاب
ا ش ا
أجرت القوات البرية الصينية والقوات البرية السنغافورية تدريبات مشتركة حول مكافحة الإرهاب في المناطق الحضرية بالصين.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأحد أن التدريبات جاءت تحت عنوان "التعاون 2019"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الجيشان تدربيات مشتركة حول مكافحة الإرهاب، حيث تم التدريب على التسلل المتنكر واستطلاع الأهداف والرعاية الطبية والقتال في المناطق الحضرية.

تم خلال التدريبات تبادل الخبرات، والإطلاع على أحدث النظم والأسلحة في مجال مكافحة الإرهاب، مع تحقيق الاندماج على مستوى الفرد والفريق.

كان الجيشان الصيني والسنغافوري أجريا تدريبات عسكرية مشتركة أعوام 2009، و2010، و2014.

ترشيحاتنا

أزمة دولية والسبب نحلة.. هربت من تركيا فحكمت بريطانيا عليها بالإعدام

شاهد .. افتتاح غرفة ملابس أوروبية داخل النادي الأهلي

أمر عاجل من رئيس الإمارات بشأن عيد الأضحى

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. غدا

في دقيقتين.. القائم والعارضة يحرمان محمد صلاح وفان دايك من التعادل لـ ليفربول

عمرو وردة يثير غضب الجماهير من جديد.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الامساك بالاعشاب .. 9 مكونات طبيعية للحامل والأطفال والكبار

بـ وشاح أبيض وأسود.. نيللي كريم بإطلالة غريبة في أحدث ظهور

فستان مارجوت روبي يضعها في موقف محرج في عرض Once upon a time in Hollywood .. صور